Белорусские хоккеисты пробились в полуфинал III зимних юношеских Олимпийских игр

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды с белорусскими хоккеистами Ильей Корзуном и Даниилом Карповичем в составах пробились в полуфинал III зимних юношеских Олимпийских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Лидером первой стадии соревнований стала команда в зеленых свитерах с Ильей Корзуном в составе. В первом матче дня они обыграли "оранжевых" - 8:6, а затем уступили дружине "черных", в которой выступает Даниил Карпович, - 4:6. Благодаря этой победе "черная" дружина также пробилась в полуфинал. 14 января дружины Ильи Корзуна и Даниила Карповича поспорят за место в решающей стадии турнира. Во втором полуфинале сыграют "коричневая" и "красная" сборные.

Что касается остальных дружин с белорусами в составе, то "оранжевые" Яна Шостака заняли итоговое шестое место, уступив не только "зеленым", но и "серым" - 2:5. "Желтые" Андрея Мурашко завершили олимпийский старт на седьмой позиции итогового протокола. В заключительный день предварительной стадии соревнований они проиграли "красным" - 12:15 и "коричневым" - 6:8.-0-