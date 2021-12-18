Белорусские хоккеисты проведут решающий матч за выход в элитный дивизион молодежного ЧМ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси (U-20) проведут сегодня в датском Херсхольме заключительный поединок мирового первенства в дивизионе IА против команды Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы занять первое место в группе А и завоевать единственную путевку в элитный дивизион молодежного чемпионата планеты, подопечным Сергея Стася нужно не проиграть норвежским сверстникам в основное время матча. При иных раскладах первое место могут завоевать команды Норвегии или Латвии. Латвийские хоккеисты сегодня встретятся с командой Казахстана, а датчане будут соперничать с венграми. В предыдущих играх белорусы последовательно победили сборные Дании (9:1), Казахстана (4:2), Венгрии (8:2) и Латвии (2:1). Форвард белорусской сборной Александр Суворов возглавляет список лучших бомбардиров, набрав в четырех играх 10 очков (3 шайбы и 7 результативных передач), у его партнера по команде Виталия Пинчука 8 бомбардирских баллов (2 шайбы и 6 результативных передач).

Положение команд перед заключительным игровым днем: Беларусь - 12 очков, Норвегия - 9, Латвия - 9, Казахстан - 6, Дания - 0, Венгрия - 0.-0-