Белорусские хоккеисты станут участниками Матча звезд КХЛ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилось голосование болельщиков за игроков, которые станут участниками Матча звезд КХЛ. Среди тех, кому отдали голоса любители хоккея, есть и белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
В дивизионе Тарасова симпатии болельщиков завоевал форвард минского "Динамо" Вячеслав Грецкий. В голосовании защитников дивизиона Харламова выиграл игрок обороны сборной Беларуси, ныне защищающий цвета "Ак Барса", Кристиан Хенкель. За команду из Казани наш земляк провел 23 матча, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности "+9".
Еще один защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич стал лучшим в дивизионе Тарасова. Игрок "Витязя" был задействован в 16 матчах своей команды, заработав 2 (1+1) результативных балла, записав "+1" в графу "плюс-минус".
Стоит также отметить, что вратарем команды дивизиона Тарасова будет голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот. Он набрал 3051 голос, опередив стража ворот ЦСКА Илью Сорокина. В этом игровом году швед провел 25 матчей, в которых отразил 89,9% бросков. -0-