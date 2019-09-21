Белорусские хоккеисты Степан Фальковский и Максим Сушко отправились в АХЛ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты Степан Фальковский и Максим Сушко покинули тренинг-кэмпы "Миннесоты" и "Филадельфии" соответственно, отправившись в связанные с этими командами клубы АХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Степан Фальковский, играющий на позиции защитника, в предсезонных матчах "Миннесоты Уайлд" не участвовал и продолжит работу в составе команды АХЛ "Айова Уайлд".

В прошлом сезоне Фальковский провел за "Айову" 5 матчей, в которых очков не набирал, он в основном выступал за команды ECHL "Аллен" и "Манчестер".

Максим Сушко попал во второй отсев из стана "Филадельфии" в числе 18 игроков. Он провел за эту команду два матча, но очков не набрал. Теперь форварда ждет клуб АХЛ "Лихай Вэлли Фантомс".

В прошлом сезоне Сушко играл за "Оуэн Саунд Аттак" в OHL. В 67 матчах форвард набрал 55 (20+35) очков при 53 минутах штрафа и показателе полезности "-29".

АХЛ - хоккейная лига, которая позиционируется как вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки, является вспомогательной для НХЛ. Все клубы, участвующие в АХЛ, являются фарм-клубами для команд НХЛ. Формат отношений между клубами НХЛ и АХЛ может быть разным. Некоторые клубы НХЛ напрямую владеют клубами АХЛ, в других случаях речь идет об аффилированных командах.-0-