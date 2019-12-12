Белорусские хоккеисты сыграют с корейской командой на Турнире шести наций

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси на Турнире шести наций в Будапеште сегодня померятся силами с командой Республики Корея, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Изначально матч команд был намечен на 13 декабря. Однако организаторы пошли навстречу сборной Украины, оставшейся без вратарей после поединка с белорусами. Сменщики Олега Петрова и Богдана Дьяченко, получивших травмы в матче с подопечными Михаила Захарова, прибудут в расположение своей сборной только в четверг вечером. Белорусская сторона согласилась с доводами организаторов и соперников и выйдет на лед уже сегодня вечером.

В первом поединке турнира белорусы победили украинцев со счетом 4:1. Из-за проблем с вратарями матч продолжался 43 минуты. Все шайбы были заброшены в течение второго периода. В рядах подопечных Михаила Захарова отличились Илья Шинкевич, Евгений Ковыршин, Александр Китаров и Сергей Малявко.

14 декабря белорусские хоккеисты проведут стыковую встречу с одной из команд второй группы (Венгрия, Франция, Япония). -0-