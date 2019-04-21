Белорусские хоккеисты уступили канадцам на юниорском чемпионате мира

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси потерпели первое поражение на чемпионате мира для игроков до 18 лет в элитном дивизионе в шведском Умео, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го тура предварительной группы А подопечные Евгения Есаулова встречались с одним из главных фаворитов турнира командой Канады и уступили с крупным счетом 1:11 (0:3, 1:5, 0:3). В составе белорусов единственную шайбу забросил Виталий Пинчук, реализовавший численное преимущество в конце второго периода при счете 0:8.

На старте мирового первенства белорусская команда обыграла сверстников из Чехии и Финляндии с одинаковым счетом 4:3 и обеспечила себе путевку в плей-офф. Свой заключительный поединок первого этапа белорусы проведут 22 апреля против хоккеистов Швейцарии.

Положение команд: Канада - 9 очков (3 матча), Чехия - 6 (3), Беларусь - 6 (3), Швейцария - 0 (2), Финляндия - 0 (3).

В группе В положение таково: США - 9 (3), Россия - 6 (3), Швеция - 6 (3), Латвия - 0 (2), Словакия - 0 (3).

После завершения группового раунда по 4 сильнейших команды продолжат борьбу за награды, а худшие команды двух квинтетов поспорят за право остаться в элите в серии до двух побед.-0-