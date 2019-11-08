Белорусские хоккеисты уступили на старте Кубка Президентского спортивного клуба среди юношеских команд

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили Словакии со счетом 3:4 (1:3, 1:0, 1:1) в стартовой встрече Международного турнира по хоккею с шайбой среди юношеских сборных команд Кубок Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе сборные предпочли игру в открытый хоккей. Счет первыми открыли гости, в рядах которых отличился Адам Сикора. Белорусы не тянули с ответом. Счет сравнял Захар Большаков. Впрочем, за 6 минут до конца периода словакам вновь удалась результативная атака. Гостей вывел вперед Сервац Петровски, а за две секунды до сигнала на перерыв третью шайбу для своей команды забросил Юрай Слафковски.

Второй период стартовал атаками белорусской сборной. И в середине второго периода отличился Антон Асташевич, сокративший разницу в счете до минимума.

Впрочем, не прошло и минуты с начала третьего периода, как Максимилиан Браун забросил четвертую шайбу в ворота белорусов.

Получив преимущество в две шайбы словаки расслабились, заиграли довольно вальяжно, не реализовав несколько опасных моментов и поплатились за это. Андрей Лошко стал автором третьей шайбы в ворота команды Романа Сикоры. Ближе к финальной сирены страсти накалились. Подопечные Дмитрия Шульги пошли вперед, пытаясь сравнять счет и даже сняли вратаря. Однако до финальной сирены счет не изменился.-0-

Фото Сергея Шелега