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Белорусские хоккеисты уступили россиянам в 1/4 финала юниорского чемпионата мира

Спорт 25.04.2019 | 18:59
Во время матча. Фото IIHF
Во время матча. Фото IIHF

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном матче с командой России на льду "А3-Арены" в Умео подопечные Евгения Есаулова проиграли со счетом 0:6 (0:2, 0:3, 0:1). На предварительном этапе нынешнего мирового первенства белорусские хоккеисты обыграли сверстников из Чехии и Финляндии с одинаковым счетом - 4:3, а затем проиграли канадцам - 1:11 и швейцарцам - 4:5 (в овертайме). В прошлом году белорусы также добрались до четвертьфинальной стадии, где уступили финнам.

Соперником российской команды в полуфинале будет сборная США, которая в 1/4 финала разгромила финнов со счетом 6:0.

Позже состоятся еще два четвертьфинальных поединка: Канада - Латвия, Швеция - Чехия.

Полуфинальные встречи пройдут 27 апреля, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу - 28 апреля.

Неудачники группового этапа хоккеисты Швейцарии и Словакии сегодня начнут серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе мирового первенства среди юниоров.

Год назад победителями юниорского чемпионата планеты стали хоккеисты Финляндии, серебро досталось команде США, бронзу завоевали шведы.-0-

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Теги
Беларусь, Россия, хоккей, чемпионат мира, юношеский спорт
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