Белорусские хоккеисты уступили швейцарцам на юниорском чемпионате мира

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси проиграли в овертайме Швейцарии 4:5 на чемпионате мира для игроков до 18 лет в шведском Умео, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в последнем матче предварительной группы А белорусы после первого периода проигрывали Швейцарии - 0:3. Такое начало не сломило подопечных Евгения Есаулова, и во второй трети Виталий Пинчук и Евгений Оксентюк сократили разрыв до минимума - 2:3. В середине третьего периода Сергей Кузнецов сравнял результат, а Александр Пальчик вывел нашу команду вперед - 4:3. Вскоре швейцарцы восстановили равновесие - 4:4 - и перевели игру в овертайм.
В дополнительное время белорусы получили численное преимущество, но не реализовали его, а за 18 секунд до финальной сирены хоккеисты Швейцарии сумели забросить победную шайбу - 5:4.
В двух стартовых поединках мирового первенства подопечные Евгения Есаулова победили хоккеистов Чехии и Финляндии с одинаковым результатом 4:3, а затем потерпели крупное поражение от команды Канады - 1:11.
23 апреля в группе А состоятся два заключительных поединка: Финляндия - Швейцария, Канада - Чехия.
Положение команд: Канада - 9 очков (3 матча), Чехия - 6 (3), Беларусь - 7 (4), Швейцария - 2 (3), Финляндия - 0 (3).
В группе В хоккеисты Латвии переиграли словаков со счетом 2:0. Турнирное положение: США - 9 (3), Россия - 6 (3), Швеция - 6 (3), Латвия - 3 (3), Словакия - 0 (4).
После завершения группового раунда по 4 сильнейшие команды продолжат борьбу за награды, а худшие дружины двух квинтетов поспорят за право остаться в элите в серии до двух побед.-0-
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