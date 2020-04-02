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02 апреля 2020, 14:18

Белорусские хоккеисты узнали соперников на ЕЮОФ-2021

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в феврале 2021 года выступит в группе B со сверстниками из России и Латвии. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В группу А вошли сборные Швеции, Чехии и Финляндии. Победители групп сыграют в финале, а команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали.

На прошлом ЕЮОФ в феврале 2019 года в боснийском Сараево юношеская сборная Беларуси под руководством Павла Перепехина завоевала серебряные медали. На предварительном этапе белорусы тогда в овертайме уступили сверстникам из Словакии (1:2) и победили Финляндию (4:2), а в финале уступили Чехии (1:3), ведя 1:0 после двух периодов.

XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Вуокатти (Финляндия) пройдет 6-12 февраля 2021 года. Ожидается, что в зимнем ЕЮОФ-2021 за медали будут бороться лучшие спортсмены Европы в возрасте 14-18 лет из 48 стран Европы. Муниципалитет Соткамо примет соревнования по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и сноубордингу. В Кайани пройдут соревнования по хоккею с шайбой, в которых впервые будут участвовать девушки.

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся раз в два года. В 2019 году на XIV зимнем ЕЮОФ в Сараево и Восточном Сараево белорусская команда завоевала три награды: серебро досталось хоккейной команде, бронза на счету Евгения Пузанова (фигурное катание) и Яны Домбровской (шорт-трек).

Талисманом ЕЮОФ в Вуокатти станет Сибирская кукша (Siberian Jay), обитающая в лесах области Кайнуу.-0-

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