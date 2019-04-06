Белорусские хоккеисты второй раз проиграли россиянам

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси проиграли олимпийской команде России во втором товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду "Чижовка-Арены" подопечные Андрея Сидоренко уступили гостям со счетом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Единственную шайбу у белорусов забросил Илья Камбович. В первой игре в Минске россияне также были сильнее - 4:1.

Встречи с российской командой стали для сборной Беларуси одним из этапов подготовки к главному старту сезона - чемпионату мира в группе А дивизиона 1 в казахстанском Нур-Султане. В борьбе за две путевки в элитный дивизион мирового чемпионата белорусам предстоит встретиться с командами Литвы (29 апреля), Венгрии (30 апреля), Словении (2 мая), Казахстана (4 мая) и Республики Корея (5 мая).-0-