Белорусские хоккеисты выиграли стартовый матч Кубка Президентского спортивного клуба

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cборная Беларуси (U-17) с минимальным преимуществом выиграла у сверстников из Казахстана в стартовом матче международного турнира по хоккею с шайбой среди юношей "Кубок Президентского спортивного клуба". Счет встречи, проходившей в "Чижовка-Арене", - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Шульги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч носил упорный характер, и оборона превалировала над атакой. Когда защитники не могли помешать нападающим, свое мастерство демонстрировали вратари обеих дружин. И все же белорусы, действовавшие первым номером, открыли счет. На 35-й минуте матча забросил Павел Гаврилович, завершивший точным броском очередную затяжную атаку сборной Беларуси. До финального свистка счет так и не изменился. В концовке казахстанские хоккеисты сняли с игры вратаря и пробовали сравнять счет, но их соперники уверенно сыграли в обороне.

Кубок Президентского спортивного клуба является первым международным турниром по хоккею, проводимым в Беларуси на традиционной основе. Победителями за историю турнира становились сборные России (9 раз), Беларуси (3 раза) и Латвии (1 раз). В свое время он начинался на крытом катке в парке Горького, а сейчас проходит на современной арене, которая принимала матчи чемпионата мира 2014 года.

Организаторами турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд "Кубок Президентского спортивного клуба" выступают государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет, Федерация хоккея Беларуси.-0-

Фото Андрея Покумейко