Белорусские юниорки завоевали три награды на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды завоевали белорусские юниорки на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве (Украина), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Золотую медаль в упражнении со скакалкой выиграла Дина Агишева. За свою композицию в этом виде программы она получила от судей 21,550 баллов. Серебряную награду завоевала Дарья Атаманов из Израиля - 21,500 баллов. Бронза на счету болгарской спортсменки Евы Брезалиевой - 20,850 баллов.

Еще две медали в копилку белорусской юниорской дружины принесла Елизавета Зорькина. В композиции с булавами белоруска заняла 2-е место с 23,350 баллами. Ровно один балл она уступила победительнице из Израиля Дарье Атаманов.

В упражнении с мячом Елизавета Зорькина заработала 22,550 баллов и стала бронзовой медалисткой турнира, пропустив вперед лишь украинку Полину Карика - 22,800 баллов и болгарку Стиляну Николову - 22,700 баллов.

Сегодня, 29 ноября, в заключительный день чемпионата Европы лидеры взрослой сборной Беларуси Анастасия Салос и Алина Горносько поспорят за награды в многоборье.-0-