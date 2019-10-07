Белорусские каратисты на турнире Премьер-лиги WKF заняли пятые места

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пятых места заняли белорусские спортсмены на предпоследнем в нынешнем сезоне этапе мировой серии "Карате1 - Премьер-лига", который прошел 4-6 октября в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен Иван Коробов в весовой категории до 75 кг в разделе кумите занял пятое место. На высшую ступень пьедестала почета поднялся азербайджанец Рафаэль Агаев. Серебряную награду завоевал казах Ермек Айназаров. Бронзовые медали на счету иранца Бахмана Асгари и итальянца Луиджи Буса.

В командных соревнованиях раздела ката женская сборная Беларуси в составе Евгении Николаевой, Марии Лешковой и Ксении Тыркич также заняла пятое место. На первой позиции расположились спортсменки из Испании, серебряную награду завоевала вторая команда России. Бронзовые медали на счету Малайзии и первой сборной России.

Состязания этапа "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве проходили в двух дисциплинах - боевой (кумите) и показательной части ката. На соревнованиях в Москве разыгрывали рейтинговые очки. Право подать заявку на участие могли только каратисты, входящие в сотню лучших в рейтинге Всемирной федерации карате (WKF). Участие в турнире приняли около 700 атлетов из 85 стран мира.-0-