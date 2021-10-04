Белорусские каратисты выиграли две награды на турнире серии "Karate1 Premier League" в Москве

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские каратисты выиграли две награды на турнире серии "Karate1 Premier League", который завершился в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наиболее удачно старт сложился для Алексея Водчица (раздел индивидуальное кумитэ, весовая категория свыше 84 кг), который выиграл серебро, пропустив вперед себя лишь грузинского "файтера" Гогиту Аркания. Бронзу в данной категории разделили азербайджанец Асиман Гурбанли и Роб Тиммерманс из Кюрасао.
Еще одну награду - бронзовую - выиграл для белорусской дружины Артем Исаков (индивидуальное кумитэ, 84 кг). Еще одну медаль аналогичного достоинства оставил за собой Панах Абдуллаев из Азербайджана. Серебро на счету мароканца Набиля Эч-Чааби. Викторию праздновал Юссуф Бадави из Египта. В женском кумитэ Мария Азарова (весовая категория 61 кг) и Мария Алексеева (68 кг) заняли пятые места.
Турнир серии "Karate1 Premier League" в Москве, проходивший на Малой спортивной арене ЦСКА собрал в российской столице около 400 спортсменов из 49-ти стран. -0-