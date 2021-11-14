Белорусские кикбоксеры завоевали 10 наград на ЧЕ среди кадетов и юниоров в Черногории

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские кикбоксеры завоевали 10 наград на чемпионате Европы (WAKO) среди кадетов старшего возраста, юниоров и юниоров младшего возраста, который завершился в Будве (Черногория), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотые медали турнира выиграли Илья Сырицкий (весовая категория 57 кг), Евгений Пятница (81 кг) и Айхан Сафаров (свыше 81 кг).

Обладателями серебряных наград стали Андрей Вороник (54 кг) и Ипполит Служенко (71 кг) в соревнованиях мужчин, а также Елена Копытенко ( 60 кг) - среди женщин.

Бронзой наградную копилку сборной Беларуси пополнили Тигран Вартанов (71 кг) и Георгий Фокин (63,5 кг), Ульяна Мядель (65 кг) и Яна Жданова (52 кг).

В турнире принимали участие около 1500 спортсменов из 39 стран.-0-