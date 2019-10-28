Белорусские кикбоксеры завоевали 9 наград на ЧМ в Сараево

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 9 медалей на чемпионате мира по кикбоксингу, который прошел 22-26 октября в Сараево (Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся белорус Артем Винник (весовая категория 60 кг). В первом поединке он победил по очкам представителя Польши. В следующей схватке белорус был сильнее соперника из Казахстана. Далее в полуфинале победил российского спортсмена, а в финале - представителя Турции.

Серебро на счету его партнеров по команде Ивана Ганина (54 кг) и Павла Шелеста (81 кг).

Бронзовые награды завоевали белорусы Кирилл Воробей (51 кг), Сергей Шмаргун (63,5 кг), Евгений Лашевский (81 кг), Захар Трофимов (свыше 91 кг), Петр Романкевич (свыше 91 кг) и Людмила Числова (48 кг).

В мировом форуме приняли участие 754 спортсмена из 58 стран мира.-0-