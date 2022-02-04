Белорусские клубы не примут участие в Хоккейной лиге чемпионов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Хоккейной лиги чемпионов не будет приглашать белорусские команды для участия в турнире в сезоне 2022/2023, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Это относится как к будущему национальному чемпиону, так и к возможному победителю Континентального Кубка ИИХФ. Решение продиктовано отсутствием регулярного авиасообщения, которое не дает возможности всем участникам планировать передвижения заранее. Обязательным условием Хоккейной лиги чемпионов является перемещение команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров и поставщиков услуг к месту проведения матчей без ограничений. По мнению организаторов турнира, в настоящее время в отношении перелетов в Беларусь такие условия быть обеспечены не могут.

"Решение обусловлено не спортивными причинами, а влиянием внешних факторов, причем навязанных совершенно далекими от спорта людьми. И мы. как часть белорусской спортивной общественности, это четко понимаем. Уверен, Лига чемпионов не досчитается как минимум одной яркой команды из Беларуси. Достаточно взглянуть на уровень конкуренции, который в этом сезоне мы наблюдаем в экстралиге. Но это их выбор. У наших клубов достаточно победных традиций, они уже показывали конкурентный хоккей на международной арене и могли бы сделать это снова", - прокомментировал ситуацию председатель ФХБ Александр Богданович.

В текущем сезоне Хоккейной лиги чемпионов осталось провести только один матч. 1 марта в финале турнира сыграют шведский клуб "Регле" и "Таппара" из Финляндии.-0-