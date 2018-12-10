Белорусские клубы стали призерами турнира по индорхоккею в России

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские клубы стали призерами XXIV открытого турнира по индорхоккею "Подмосковные вечера", который прошел в Электростали, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации хоккея на траве.

В женской части соревнований первенствовал гродненский "Ритм", который победил в четырех из пяти матчей, набрав 13 очков. Вторыми финишировали хоккеистки "Минска", в активе которых 11 баллов. Встреча между "Ритмом" и "Минском" завершилась боевой ничьей - 2:2. Еще одна белорусская дружина - смолевичская "Виктория" набрала 7 очков и заняла 4-е место.

У мужчин не было равных хозяевам турнира - спортсменам "Динамо-Электростали", которые одержали победы во всех пяти встречах (15 очков). Вторая итоговая позиция у клуба "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга, набравшего 10 очков, столько же баллов у "Минска", который уступил серебро россиянам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Еще один представитель Беларуси - брестский "Строитель" проиграл все свои матчи и занял последнее, 6-е место в турнирной таблице.-0-

Фото Белорусской федерации хоккея на траве