Белорусские клубы сыграют в кубках клубных команд Европы по хоккею на траве

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские клубы сыграют в кубках клубных команд Европы 2021 года по хоккею на траве, дату и место проведения которых определила Европейская федерация данного вида спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Гродненский "Ритм" сыграет во втором по силе Еврокубке, который пройдет с 30 сентября по 3 октября во французском Лилле. Команда была определена в группу В вместе с английским "Ист-Гринстед", бельгийскими "Гентом" и "Бракгата". Во втором квартрете встретятся хозяева ("Лилль"), российский "Ак Барс - Динамо", ирландский "Лорето" и испанский "Комплитенс".

У мужчин брестский "Строитель" сыграет в турнире "Трофи 1", который также пройдет с 30 сентября по 3 октября в австрийской Вене. Брестчане в группе А встретятся с хозяевами из "Пост", валлийским "Кардифф энд Мэтт" и французским "Монтруж". В квартете В сыграют шотландский "Вестерн Уайлдкатс", польский "Поможанин", швейцарский "Роттвайс Веттинген" и укранскиий ОКС-ШВСМ.

Изначально Еврокубки 2021 года должны были пройти в начале апреля, но были перенесены на более поздний срок из-за пандемии COVID-19.-0-