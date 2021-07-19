Белорусские клубы узнали возможных соперников в квалификации футбольной Лиги конференций

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты борисовского БАТЭ в случае успеха в матчах 2-го круга с грузинским "Динамо" из Батуми встретятся с победителем пары "Петроклуб" (Молдова) - "Сивасспор" (Турция).

Брестское "Динамо", если пройдет чешскую "Викторию" (Пльзень), то сыграет с лучшей командой пары "Жальгирис" (Каунас, Литва) - ТНС (Уэльс).

Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в случае победы над датским "Копенгагеном" будут соперничать с победителем матчей "Локомотив" (Болгария) - "Словацко" (Чехия).

Если чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" победит люксембургский клуб "Фола", то встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина).

Белорусские клубы свои первые матчи 2-го квалификационного раунда проведут 22 июля, ответные встречи пройдут 29 июля.-0-