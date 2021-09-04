Белорусские команды выступят в соревнованиях по баскетболу 3х3 на Играх стран СНГ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две молодежные белорусские команды (U-23) примут участие в турнире по баскетболу 3х3 первых Игр стран СНГ, которые проходят в российской Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На групповом этапе женских соревнований 5 сентября белорусские спортсменки встретятся со сборными Узбекистана, России и Армении. Команда, которая займет первое место, напрямую выйдет в финал, а вторая и третья дружины сыграют в полуфинале. В составе сборной Беларуси под руководством Юрия Волка в Казани сыграют Екатерина Карчевская, Наталья Горбачева, Елена Титовец и Ирина Кравченко.

В мужской части турнира за награды поспорят шесть команд. Белорусы сначала сыграют в предварительной группе В против баскетболистов Азербайджана и Кыргызстана. Главный тренер белорусской дружины Дмитрий Колтунов рассчитывает на успешную игру Тимура Дрюкова, Алексея Навойчика, Виталия Лебедева и Кирилла Васковцова. В группе А выступят баскетболисты России, Армении и Узбекистана. По итогам группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды. Решающие поединки баскетбольных состязаний состоятся 6 сентября.

В столице Татарстана Беларусь будет представлена в турнирах по бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, дзюдо, каратэ, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, таиландскому боксу, футзалу и танцевальному спорту. Всего на первые Игры стран СНГ заявлено 1100 атлетов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран: Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Беларуси, России. В программу Игр включено 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград.

Первоначально соревнования должны были пройти с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год.-0-