Белорусские конькобежки выбыли из борьбы за медали командного турнира ОИ

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежки не смогли пробиться в полуфинал женского командного турнира пекинской Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем четвертьфинальном забеге у женщин Марина Зуева, Евгения Воробьева и Екатерина Слоева уступили спортсменкам Канады и в итоге оказались на восьмой позиции среди восьми участников командных соревнований. Теперь белорускам предстоит 15 февраля поспорить за седьмое итоговое место с командой Польши. Норвежки и китаянки определят пятую команду олимпийского турнира.

Также 15 февраля пройдут полуфинальные старты. В борьбе за выход в финал пекинских Игр команда Японии, которая сегодня установила новый олимпийский рекорд - 2 мин. 53,61 сек., встретится с российскими конькобежками. Вторую полуфинальную пару составили команды Нидерландов и Канады.-0-

Фото Андрея Покумейко