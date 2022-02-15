Белорусские конькобежки заняли 7-е место в олимпийском командном турнире

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежки заняли 7-е место в женском командном турнире пекинской Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Марина Зуева, Евгения Воробьева и Екатерина Слоева в своем заключительном забеге показали результат 3 мин. 01,19 сек., опередив соперниц из Польши ровно на две секунды. Чемпионками стали канадские спортсменки, установившие новый олимпийский рекорд - 2 мин. 53,44 сек. Серебро у команды Японии, бронза в активе сборной Нидерландов.

В соревнованиях мужских команд олимпийское золото выиграли конькобежцы Норвегии, на второй позиции россияне, бронзу завоевали спортсмены США.

Участникам конькобежного олимпийского турнира осталось разыграть три комплекта наград. В четверг, 17 февраля, женщины определят призеров на дистанции 1000 м, 18 февраля на этой же дистанции за медали поспорят мужчины, а 19 февраля пройдут масс-старты у женщин и мужчин.-0-