Белорусские конькобежцы рассказали о своем первом воскресном дне на Олимпиаде

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежцы начали воскресный день с ПЦР-тестов, рассказал знаменосец сборной Беларуси Игнат Головатюк, сообщает БЕЛТА.

Претензий у китайских медиков, к счастью, не было, и потом с соблюдением всех антиковидных правил белорусы отправились на очередную тренировку под своды Национального конькобежного овала в Пекине. Отработав на льду по полной программе, спортсмены подкрепились в столовой, после чего прогулялись по олимпийской деревне и попробовали свои силы в "непрофильных" видах - настольном теннисе и бильярде.

Завтра на пекинский лед выйдут две представительницы Беларуси Марина Зуева и Екатерина Слоева, которые выступят на дистанции 1500 м. Вчера Марина Зуева заняла 16-е место на дистанции вдвое длиннее.-0-