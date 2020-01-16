Белорусские конькобежцы заняли 4-е места в масс-стартах на юношеской Олимпиаде

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конькобежцы Варвара Бандарина и Макс Федоров заняли 4-е места в гонках с массовым стартом на зимней юношеской Олимпиаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительница Беларуси набрала по итогам гонки 5 очков. Впереди Варвары Бандариной финишировали китаянка Ян Биню, у которой 30 очков, чешка Зузанна Курсова (25) и Катя Филиппи из Италии (10). Еще одна белоруска Карина Шипуля заняла в полуфинальном забеге 9-ю позицию и осталась вне решающей стадии гонки.

В стартах парней белорус Макс Федоров по итогам гонки заработал 6 очков. Тройку призеров тут составили Мотонага Арито из Японии (30), Диего Амайо Мартинез из Колумбии (20) и россиянин Павел Таран (10).

Всего на счету белорусских спортсменов две медали: золото хоккеиста Ильи Корзуна, выигравшего его в составе команды "зеленых", и бронза биатлонистки Юлии Ковалевской в индивидуальной гонке на 10 км. Юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-