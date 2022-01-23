Белорусские конькобежцы завоевали 3 золота на этапе КМ среди юниоров

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежцы завоевали три золота и одно серебро в первый день заключительного этапа юниорского Кубка мира, который проходит в австрийском Инсбруке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Егор Доморацкий (3000 м), Виктор Руденко (1000 м) и Анна Ковалева (3000 м). В мужском командном спринте сборная Беларуси стала серебряным призером.
Соревнования на открытом Олимпийском ледовом стадионе в Инсбруке завершатся сегодня.-0-