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16 февраля 2020, 09:56

Белорусские конькобежцы завоевали 6 медалей в первый день домашнего КМ среди юниоров

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежцы выиграли шесть медалей в стартовый день домашнего этапа Кубка мира среди юниоров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшего успеха белорусы добились в стартах нео-сеньоров, спортсменов возраста до 23 лет. Две золотые медали были завоеваны в командном преследовании. В забеге парней белорусы, показав время 3 мин. 59,700 сек., оказались впереди дружин Польши и Швеции. В споре представительниц прекрасного пола белоруски обогнали немок. Время победительниц - 3 мин. 18,770.

В личных стартах у нео-сеньоров серебро на счету Анны Ковалевой, преодолевшей 3000 м за 4 мин. 18,530 сек. Победу праздновала итальянка Линда Росси - 4 мин. 16,620 сек. Медаль аналогичного достоинства выиграл и Алексей Кирпичник также на дистанции 3000 м. Итоговое время белоруса 3 мин. 53, 940 сек. Чемпионом стал норвежец Ветле Станхелан - 3 мин. 53,520 сек. Бронза у еще одного белоруса Егора Доморацкого - 3 мин. 54,00 сек.

Также бронзовой медалью копилку белорусской дружины пополнила Екатерина Слоева в соревнованиях на 1000 м. Ее итоговое время - 1 мин. 20,800 сек. Победу в данном виде программы праздновала итальянка Линда Росси - 1 мин. 20,470 сек. Серебро у румынки Михаэллы Хогас - 1 мин. 20,530 сек.

Что касается выступления белорусов в младшей возрастной группе, то, к сожалению, пока парни и девушки не смогли попасть в число призеров домашнего этапа Кубка мира среди юниоров. Лучшие результаты тут показали Карина Шипуля, завершившая забеги на 1000 м на 23-й позиции итогового протокола, и Владислав Гапон, на аналогичной дистанции у парней финишировавший 19-м.

Финальный Кубок мира среди юниоров, который проходит 15-16 февраля в белорусской столице, собрал под сводами "Минск-Арены" представителей 26 стран. В программе соревнований гонки на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, а также командные преследования и масс-старты.-0-

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