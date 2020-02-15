Белорусские легкоатлетки Ирина Жук и Эльвира Герман выиграли бронзовые медали на турнире во Франции

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские легкоатлетки (Ирина Жук - в прыжках с шестом, а Эльвира Герман - в беге на 60 м с барьерами) выиграли бронзовые медали на международном турнире во Франции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Выступавшая впервые в сезоне Ирина Жук продемонстрировала результат 4,6 м. Победительницей турнира стала спортсменка из Венесуэлы Робейлис Пейнадо, чей лучший показатель был равен 4,65 м. Второе место осталось за китаянкой Сю Хуицинь.

Эльвира Герман в финальном забеге на 60 м с барьерами преодолела дистанцию за 8,15 сек. Быстрее белоруски на финише оказались американская спортсменка Ивонн Бриттон - 8,09 сек. и испанка Тереса Эррандонея - 8,14 сек.

Виолетта Скворцова, специализирующаяся на тройном прыжке, показала четвертый результат - 13,89 м. Победила в этом виде программы португальская спортсменка Патрисия Мамона - 14,33 м.

Белорусский спринтер Максим Граборенко также занял четвертое место в забегах на 60 м, остановившись в шаге от пьедестала с временем 6,86 сек. Викторию в данном виде программы праздновал француз Марвин Рене - 6,74 сек.-0-