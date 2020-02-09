Белорусские легкоатлетки завоевали две серебряные награды на турнирах во Франции и Германии 

9 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсменки Кристина Тимановская и Елена Пасечник завоевали две серебряные награды на международных турнирах по легкой атлетике, которые прошли во Франции и Германии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Кристина Тимановская на соревнованиях Meeting Metz Moselle Athlelor пробежала дистанцию в 60 м за 7,28 сек. и разместилась на второй позиции итогового протокола. Лучший результат показала представительница Гамбии Джина Басс (7,21 сек.). Третье место заняла спортсменка из Болгарии Инна Ефтимова (7,41 сек.).

Еще одна белоруска, выступающая в толкании ядра, Елена Пасечник на соревнованиях в немецком Заснице также завоевала серебряную медаль. Белоруска отправила снаряд на 18 м. Золотая награда на счету представительницы Ямайки Даниэль Томас-Додд (18,31 м). На третью ступень пьедестала почета поднималась Джулия Риттер из Германии - 17,11 м.-0-