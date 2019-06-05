5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты объявили состав на II Европейские игры в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В команду вошли Марина Арзамасова, Эльвира Герман, Анастасия Мирончик-Иванова, Татьяна Холодович, Максим Недосеков, Кристина Тимановская, Виталий Парахонько, Станислав Дорогокупец, Руслана Рашкован, Алексей Лазарев, Марина Михан, Юлия Костючкова, Ян Слома, Виолетта Скворцова, Игорь Зубко, Александр Василевский, Илья Карнаухов, Андрей Скобейко, Кристина Мулярчик, Максим Граборенко, Дарья Борисевич.

В состав на предстоящий форум не вошла бегунья Алина Талай.

Соревнования по легкой атлетике на II Европейских играх пройдут с 23 по 28 июня на стадионе "Динамо" в новом формате - "Динамичная новая легкая атлетика" (DNA). В турнире примут участие 24 команды.

В программу соревнований включены бег 100 м (мужчины, женщины), бег 110 м с барьерами (мужчины), бег 100 м с барьерами (женщины), метание копья (мужчины, женщины), прыжки в длину (мужчины, женщины), прыжки в высоту (мужчины), эстафетный бег 4x400 м (две женщины, двое мужчин) и смешанная эстафета в виде гонки преследования (две женщины, двое мужчин).-0-