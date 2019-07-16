Белорусские легкоатлеты обладают высоким потенциалом - Минспорт

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты обладают высоким потенциалом, Федерации легкой атлетики необходимо уделить пристальное внимание становлению юных талантов. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время чествования белорусских спортсменов, успешно выступивших на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Из десяти комплектов медалей, разыгрывавшихся на II Европейских играх, мы поучаствовали в розыгрыше семи, причем завоевали три золотые медали и четыре серебряные. Хочу поблагодарить тренеров и вас за тот праздник, за красивые победы, которые вы подарили болельщикам, - обратился Сергей Ковальчук к спортсменам. - На Европейских играх легкая атлетика стала одним из самых успешных видов вместе с греблей на байдарках и каноэ. Отмечу, что главные старты четырехлетия у национальной сборной впереди: с 19 июля по 2 августа 2020 года в Токио пройдут летние Олимпийские игры. Необходимо учесть климатические условия и составить план подготовки таким образом, чтобы белорусские атлеты смогли показать высокие результаты", - отметил руководитель спортивной отрасли.

Министр спорта подчеркнул высокий потенциал молодых легкоатлетов, которые уже в июле показали высокие результаты на чемпионате Европы до 23 лет и на Универсиаде. "Белорусской федерации легкой атлетики нужно уделить особое внимание становлению этих талантов, а Минспорт в свою очередь всегда будет всячески поддерживать этот вид спорта", - сказал Сергей Ковальчук.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский подчеркнул, что экзамен на II Европейских играх в Минске национальная команда выдержала с честью. "Понимали в федерации, что при родных трибунах мы обязаны выступить хорошо. Теперь следующая цель - заработать лицензии на Олимпийские игры. К стартам в Токио очень высокие нормативы, но вижу в этом и плюсы. Все, кто выполнит требования, смогут бороться за высокие места в Японии. Уверен, белорусские легкоатлеты достойно выступят и на матче Европа - США на минском стадионе "Динамо" в сентябре, а на чемпионате мира в Катаре, по сути, состоится генеральная репетиция Олимпийских игр", - сказал Вадим Девятовский.

В Министерстве спорта и туризма сегодня также чествовали батутистов, представителей спортивной гимнастики, акробатики и стрельбы из лука.

Почетными грамотами и грамотами Министерства спорта и туризма награждены спортсменки и тренеры национальных команд, обеспечивших высокие результаты на домашнем мультиспортивном форуме.-0-