Белорусские легкоатлеты стали вторыми на командном ЧЕ в Норвегии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты заняли второе место на командном чемпионате Европы в первой лиге, который завершился в норвежском Саннесе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.
Во время турнира на первую ступень пьедестала почета поднимались Виталий Парахонько (110 м с/б; результат - 13,73 сек.), Дарья Борисевич (1500 м; 4 м 50,60 сек.), Алена Дубицкая (толкание ядра, 18 м 78 см), Татьяна Холодович (метание копья; 61 м 17 см), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжок в длину; 6 м 76 см), Карина Таранда (прыжок высоту; 1 м 92 см) и Ирина Жук (прыжок с шестом; 4 м 56 см).
Второе место заняли в беге на 100 м с барьерами Эльвира Герман (13,15 сек.), уступив Надин Виссер из Нидерландов (12,98 сек.) и Кристина Тимановская в беге на 200 м (23,81 сек.).
В общем зачете белорусская команда набрала 281 балл и заняла второе место. Победителем командного чемпионата Европы в первой лиге стала сборная Португалии - 302 очка, которая и получила путевку в элитный дивизион.
В высшей лиге континентального форума, соревнования проходили в Быдгоще, победила команда Польши - 345 баллов. На второй строке итогового протокола разместились легкоатлеты Германии - 317,5, а третьими стали французы - 316,5.
Следующими крупными стартами для белорусских легкоатлетов станет матч Европа - США, который с 9 по 10 сентября примет минский стадион "Динамо", а также чемпионат мира в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.-0-
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