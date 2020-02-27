Белорусские легкоатлеты стали вторыми на международной юниорской встрече в Минске

Фото БФЛА
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси заняла второе место в международной юниорской матчевой встрече по легкой атлетике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.
Хозяева набрали в сумме 220 баллов. Первой стала сборная Италии (241 пункт). На третьей строке итогового протокола разместилась команда Польши, набравшая 218 очков.
Соревнования прошли 25-26 февраля в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры. Участие в них приняли легкоатлеты возрастной категории U-20 из Азербайджана, Беларуси, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Турции, Украины и Эстонии.-0-
Фото БФЛА