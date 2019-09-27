Белорусские легкоатлеты стартуют на ЧМ в Дохе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Дохе на Khalifa Stadium стартует чемпионат мира по легкой атлетике, среди участников которого и 30 белорусских атлетов. Часть из них начинает турнирную борьбу в первый же день состязаний, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоит отметить, что из-за изнуряющей жары организаторы планетарного первенства отказались от утренних сессий, поэтому соревнования будут начинаться вечером.

Сегодня с квалификационных стартов начнут турнирную борьбу белоруски Ирина Жук в прыжках с шестом, Карина Демидик в прыжках в высоту, а также метательницы молота Анна Малыщик, Елена Соболева и Анастасия Коломоец.

Женский марафон стартует в 23:59 по минскому времени. Медальные надежды белорусских болельщиков и специалистов в данном виде программы связаны с выступлением Ольги Мазуренок, Анастасии Ивановой и Светланы Куделич.

Также в составе сборной Беларуси на чемпионат мира в Дохе значатся Татьяна Холодович (метание копья), Максим Недосеков (прыжки в высоту), Эльвира Герман (100 м с барьерами) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину).

На чемпионате мира в Пекине-2015 белорусы выиграли золотую и бронзовую медали, а в Лондоне-2017 остались без наград.-0-