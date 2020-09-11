Белорусские легкоатлеты выиграли две золотые медали на международном турнире в Словакии

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты выиграли две золотые медали на международном турнире серии континентального тура Silver World Athletics в Шаморине (Словакия). Отличились Анастасия Мирончик-Иванова и Максим Недосеков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова захватила лидерство уже в стартовой попытке, а в лучшей из них улетела на 6,70 м. Серебро выиграла эстонка Тахти Алверт (6,32 м). Бронза досталась словачке Люции Вайдеш – 6,13 м.

Максим Недосеков, специализирующийся на прыжках в высоту начал соревнования с результата 2,16 м. Затем была покорена высота 2, 23 м. Победу уроженцу Витебска принес прыжок на 2,25м, на преодоление которой он потратил две попытки. Однако для итогового успеха этого результата хватило.

Серебряную медаль выиграл литовец Андрийс Глебаускас, который также прыгнул на 2,25 м. Однако, уступивший белорусу по количеству попыток. Замкнул тройку призеров поляк Норберт Кобельский – 2,32 м. - 0-