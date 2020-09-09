Белорусские легкоатлеты выиграли три награды на турнирах в Чехии и Германии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На состязаниях в Остраве (Чехия) победу праздновал прыгун в высоту Максим Недосеков. В Дессау (Германия) золото выиграла барьеристка Эльвира Герман, а бронза на счету прыгуньи в длину Анастасии Мирончик-Ивановой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Старт в чешской Остраве проходил в статусе золотого этапа World Athletics Continental Tour. Победу Максиму Недосекову принесло покорение высоты 2,24 м. Второе место в данном виде программы занял представитель Литвы Андрюс Грибаускас - 2,20 м. Бронзовая награда на счету итальянца Джанмарко Тамбери - 2,20. Его серебряный медалист состязаний опередил по количеству попыток.

На бронзовом этапе World Athletics Continental Tour в немецком городе Дессау Эльвира Герман выиграла финальный забег на 100 м с барьерами, показав результат 12,85 сек. Второе место заняла американка Чадвик Пэйтон - 13,00 сек. Финская спортсменка Лотта Харала прибежала к финишу третьей с итоговым временем 13,19 сек.

В секторе для прыжков в длину Анастасия Мирончик-Иванова в четвертой попытке продемонстрировала результат 6,72 м. Он принес ей бронзовую награду. Впереди уроженки Слуцка старты завершили немецкая спортсменка Малаика Михамбо и украинка Марина Бех-Романчук. Действующая чемпионка мира из Германии с попыткой на 7,03 м не только выиграла состязания, но и возглавила топ-лист результатов сезона. Украинка в своем лучшем прыжке улетела на 6,85 м.-0-