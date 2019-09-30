Белорусские легкоатлеты выступят в четырех видах программы очередного дня ЧМ в Дохе

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выступят сегодня в четырех видах программы чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА

В 17:50 начнутся забеги на дистанции 200 м у женщин. Представляющей Беларусь Кристине Тимановской для выполнения квалификационных требований необходимо оказаться в числе трех лучших спортсменок своего забега либо быть в числе шести бегуний с лучшим временем.

В 18:00 стартуют метательницы копья в группе В, где выступит белоруска Татьяна Холодович. Пропуском в финальную стадию соревнований станет результат 63 м 50 см или попадание в число 12 лучших спортсменок в данном виде программы.

Соревнования на 110 м с барьерами у мужчин откроются в 20:05. Здесь тренеры белорусской сборной сделали ставку на Виталия Парахонько. Чтобы продолжить соревнования, ему будет необходимо попасть в топ-4 своего забега. Еще четыре атлета добираются по лучшему времени.

На 20:30 назначено начало финальных состязаний прыгуний в высоту, куда пробилась белоруска Карина Демидик. Она выполнила квалификационный норматив, покорив 1 м 94 см, и откроет программу решающей стадии состязаний в прыжках в высоту. -0-