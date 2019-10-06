Белорусские легкоатлеты заняли 15-е место в классификации по очкам ЧМ в Дохе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетическая команда осталась без медалей чемпионата мира, завершившегося в Дохе. Однако в очковой классификации она расположилась на достаточно высокой 15-й позиции. На счету белорусов 25 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Четвертое место занял Максим Недосеков (прыжки в высоту). Два пятых места на счету Ольги Мазуренок (марафон) и Анастасии Мирончик-Ивановой (прыжки в высоту). На шестой строке итогового протокола завершили мировой чемпионат Карина Демидик (прыжки в высоту), Алена Дубицкая (толкание ядра), Татьяна Холодович (метание копья). Седьмое место у Ирины Жук (прыжки с шестом). Восьмую позицию занял Глеб Дударев (метание молота).
Тройку сильнейших дружин завершившегося в Дохе планетарного первенства составили команды США (14 золотых -11 серебряных-4 бронзовых медалей), Кении (5-2-4) и Ямайки (3-5-3).-0-