Белорусские легкоатлеты завоевали две медали на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали две медали на втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

В метании ядра белоруска Алена Дубицкая показала свой лучший результат в сезоне - 18,78 м - и стала бронзовым призером состязаний в Шанхае, а также выполнила норматив отбора на Олимпиаду-2020 в Токио. На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из США Чейз Или (19,58), серебро досталось китаянке Гун Лицзяо (19,44).

Среди белорусских спортсменов отличился Максим Недосеков, который завоевал серебряную награду по прыжкам в высоту - 2,28 м. Такой же результат показал китайский атлет Ю Ванг, но он покорил высоту с первой попытки, поэтому поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Замкнул тройку сильнейших Илья Иванюк, выступающий под нейтральным флагом (2,28).

В прыжке с шестом среди девушек белорусская спортсменка Ирина Жук заняла шестое место с результатом 4,52 м.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится 30 мая в Стокгольме.-0-