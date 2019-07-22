Белорусские легкоатлеты завоевали две золотые и две серебряные медали на ЧЕ (U-20)

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали две золотые и две серебряные медали на юниорском чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира в эстафете 4х400 м белоруски Екатерина Живаева, Астерия Лимай, Валентина Чимбор и Алина Лучшева завоевали серебряную медаль (3 мин. 37,06 сек.) и обновили национальный юниорский рекорд на этой дистанции. Первое место в эстафете 4х400 м заняли бегуньи из Великобритании - 3 мин. 33,03 сек., установившее новое достижение для чемпионатов Европы до 20 лет. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Польши - 3 мин. 37,13 сек.

В секторе для тройного прыжка второе место взял Марк Можейко - 16 м 22 см. Превзойти результат белоруса смог украинец Артем Коноваленко - 16 м 50 см, а бронза у Андреаса Пантациса из Греции - 16 м 08 см.

Золотые медали завоевали Никита Коляда в ходьбе на 10 км и Олег Томашевич в толкании ядра.

Белорус Никита Коляда завоевал золото в спортивной ходьбе на ЧЕ (U-20) по легкой атлетике Победитель уже в середине дистанции имел серьезное преимущество и завершил выступление за 41 мин. 10,03 сек. Никита Коляда обновил личный рекорд на сорок секунд. Второе место занял итальянец Риккардо Орсони, а бронзовым призером в ходьбе на 10 км стал Лукаш Недзялек из Польши.

Белорус Олег Томашевич победил в толкании ядра на ЧЕ (U-20) в Швеции Во второй попытке он вышел в лидеры, отправив шестикилограммовый снаряд на 20 м 53 см, а в пятом выходе в сектор Олег Томашевич показал результат 21 м 32 см.

В медальном зачете с двумя золотыми и двумя серебряными наградами сборная Беларуси заняла на чемпионате девятое место, разделив его с атлетами из Швеции. Победили в медальном зачете спортсмены из Великобритании - шесть золотых, три серебряных и шесть бронзовых наград.-0-