Белорусские легкоатлеты завоевали две золотые и две серебряные медали на ЧЕ (U-20)

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали две золотые и две серебряные медали на юниорском чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день турнира в эстафете 4х400 м белоруски Екатерина Живаева, Астерия Лимай, Валентина Чимбор и Алина Лучшева завоевали серебряную медаль (3 мин. 37,06 сек.) и обновили национальный юниорский рекорд на этой дистанции. Первое место в эстафете 4х400 м заняли бегуньи из Великобритании - 3 мин. 33,03 сек., установившее новое достижение для чемпионатов Европы до 20 лет. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Польши - 3 мин. 37,13 сек.
В секторе для тройного прыжка второе место взял Марк Можейко - 16 м 22 см. Превзойти результат белоруса смог украинец Артем Коноваленко - 16 м 50 см, а бронза у Андреаса Пантациса из Греции - 16 м 08 см.
Золотые медали завоевали Никита Коляда в ходьбе на 10 км и Олег Томашевич в толкании ядра.
В медальном зачете с двумя золотыми и двумя серебряными наградами сборная Беларуси заняла на чемпионате девятое место, разделив его с атлетами из Швеции. Победили в медальном зачете спортсмены из Великобритании - шесть золотых, три серебряных и шесть бронзовых наград.-0-
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