Белорусские легкоатлеты завоевали три награды на международных соревнованиях в Берлине

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три награды на соревнованиях по легкой атлетике ISTAF Berlin 2019, которые прошли 1 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования проводились на "Олимпиаштадионе". В прыжках в высоту на вторую ступень пьедестала почета поднялся белорус Максим Недосеков, он покорил высоту в 2,28 м. Бронзовым призером с таким же результатом стал его партнер по команде Дмитрий Набоков. Медаль высшей пробы завоевал немец Матеуш Пшибылко (2,30 м).

На третью ступень пьедестала почета в прыжках в длину поднялась белоруска Анастасия Мирончик-Иванова. Ее результат - 6,63 м. Победу в этой дисциплине одержала немка Малайка Михамбо (6,99 м). Второе место заняла Елена Соколова, выступающая под нейтральным флагом, - 6,65 м.

Следующий крупный старт у белорусских спортсменов - легкоатлетический матч Европа - США, который пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо".

Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

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