Белорусские лучники будут стремиться повторить успех выступления на I Европейских играх

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лучники будут стремиться повторить в Минске успех выступления на I Европейских играх в Баку, но сделать это будет сложно, заявила сегодня журналистам главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука Екатерина Тимофеева в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня", передает корреспондент БЕЛТА.

На I Европейских играх в столице Азербайджана белорусские лучники порадовали болельщиков, завоевав две медали: в женских командных соревнованиях - серебро, а в турнире среди мужчин - бронзу.

Екатерина Тимофеева подчеркнула, что на домашнем мультиспортивном форуме поставлена задача выступить на высоком уровне. "Мы будем стремиться повторить результат I Европейских игр, - сказала она. - Как и в 2015 году, лидеры сборной по стрельбе из лука прежние: Антон Прилепов и Анна Марусова, которая находится в хорошей форме и показывает высокие результаты. На чемпионате Европы в закрытых помещениях в марте наши девушки стали четвертыми, что говорит о значительном потенциале на летний сезон".

Один из лидеров мужской сборной Павел Далидович отметил, что за место в составе (три лучника) будет серьезная конкуренция. "На мой взгляд, у мужской сборной сейчас претендуют на попадание в состав около десяти атлетов. Надеемся, такая конкуренция позволит отобраться на Европейские игры лучшим", - добавил спортсмен.

По словам главного тренера сборной, еще не определились с окончательным составом и у женщин. "Вместе с опытными спортсменками у нас есть талантливая молодежь. К примеру, Карина Козловская, которая уже входит в основной состав национальной команды, может показать высокий результат. Сейчас начнется летний сезон, и на турнирах 4-7 апреля в Турции, Гран-при в Бухаресте, а также майском этапе Кубка мира в Анталье определимся окончательно с составом", - сказала Екатерина Тимофеева.

По ее мнению, на II Европейских играх основными конкурентами белорусов будут команды России, Нидерландов и Украины.

Тестовый турнир по стрельбе из лука перед соревнованиями в июне в спорткомплексе "Олимпийский" пройдет во время чемпионата Беларуси 2-5 мая. "Проверим расстановку мишеней, возможно, приедет главный судья из европейской федерации, который внесет свои рекомендации перед началом турнира на Европейских играх. С технической стороны мы подготовлены, и организовать стрельбище на футбольном поле в "Олимпийском" не составит труда", - подчеркнул председатель Федерации стрельбы из лука Сергей Щемелев.

В летнем сезоне 2019 года у белорусских лучников два наиболее важных старта: с 9 по 16 июня состоится чемпионат мира в Нидерландах, где будут разыграны олимпийские лицензии, и II Европейские игры в Минске, где победитель также получит путевку в Токио-2020.

Стрельба из лука входит в программу II Европейских игр в Минске. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 21 по 27 июня в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский". Атлеты разыграют 8 комплектов медалей.-0-