Белорусские лучники нацелены на увеличение количества олимпийских лицензий - главный тренер

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стрелки из лука настроены пополнить количество олимпийских лицензий на ключевых состязаниях сезона, рассказала корреспонденту БЕЛТА главный тренер национальной команды Екатерина Тимофеева после чемпионата страны в помещениях.

"Если у женской сборной полный комплект благодаря попаданию в восьмерку сильнейших команд чемпионата мира, то парни свои пропуски на Олимпиаду могут завоевать на майском континентальном форуме либо на этапе Кубка мира в Берлине, который стартует за месяц до Игр, которые пройдут с 24 июля по 9 августа. По итогам этих соревнований они также могут стать обладателями командной лицензии. Но пока ориентируемся на выигрыш одного пропуска в Токио-2020. Если все сложится удачно, то сможем выступить еще и в командном миксте, который с недавних пор также входит в число олимпийских дисциплин", - сказала Екатерина Тимофеева.

Говоря о кандидатурах спортсменов, которые отправятся завоевывать право выступить на главных стартах четырехлетия в Токио, тренер лучников отметила, что загадывать еще рано. Сейчас как молодые спортсмены, так и признанные лидеры мужской команды находятся примерно на одном уровне готовности. И кто в какой форме подойдет к началу чемпионата Европы или Кубка мира в Берлине, сказать трудно. Впереди запланированы учебно-тренировочные сборы в Беларуси и Турции, участие в ряде республиканских и международных турнирах.

Соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 1 августа. Пять комплектов наград (в командных и личных стартах у мужчин и женщин, а также в миксте) разыграют 128 спортсменов.-0-