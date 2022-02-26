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26 февраля 2022, 16:12

Белорусские лыжники остались без медалей в спринте на молодежном ЧМ

Фото championat.com
Фото championat.com

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи в Норвегии разыграны комплекты наград в спринте у спортсменов не старше 23 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском турнире приняли участие две представительницы Беларуси. Валерия Давыденко остановилась на этапе четвертьфиналов: в своем забеге спортсменка финишировала пятой, дальше прошли только две лучшие участницы. Еще одна белоруска Ульяна Хомич не сумела отобраться из квалификации. Чемпионкой мира среди юниорок в спринте стала Моа Ханссон из Швеции.

В мужских соревнованиях белорусский лыжник Егор Шпунтов также закончил выступления на стадии одной четвертой. От проходной в полуфинал позиции белоруса отделили всего полсекунды. Золотую медаль в данной дисциплине в итоге завоевал швейцарец Валерио Гронд.-0-

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