10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжники стали обладателями четырех лицензий на Игры-2022 в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси со ссылкой на оргкомитет главных стартов четырехлетия.

Таким образом, в феврале 2022 года в Пекин смогут отправиться двое мужчин и две женщины. Квоты распределились согласно рейтингу Международной федерации лыжного спорта (FIS). Всего в лыжных гонках на Олимпиаде примут участие 296 спортсменов - 148 мужчин и 148 женщин.

Наибольшее количество лицензий в лыжных гонках получили представители России, Норвегии и Швеции - по 16 (8 мужчин и 8 женщин).

Белорусская национальная команда по лыжным гонкам открывает сезон 12 ноября в финском Муонио.-0-