Белорусские лыжницы не смогли преодолеть квалификацию в спринте на зимней юношеской Олимпиаде-2020

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжницы Дарья Майорова и Анна Мачехина не смогли преодолеть стадию квалификации в спринтерских гонках вольным стилем на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Анна Мачехина показав время 3 мин. 07,07 сек. оказалась на 50-й строке итогового протокола. Ее подруга по команде Дарья Майорова с результатом 3 мин.14, 30 сек. заняла 59-е место.
По результатам решающей гонки чемионкой стала Сири Виггер из Швейцарии (2 мин. 46,40сек). Второе место у норвежки Анны Хегген уступившей победительнице 1,47 сек. Шведка Мерта Розенберг стала бронзовой медалисткой отстав от швейцарки на 2,52 сек.