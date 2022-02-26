Белорусские лыжницы не вышли в финальную часть спринта на этапе Кубка мира

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжницы Анастасия Кириллова и Анна Королева не вышли в основные соревнования в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Квалификацию в спринте свободным стилем выиграла Юнна Сундлинг из Швеции. Анастасия Кириллова показала 56-е время, проиграв шведке 27,2 сек., Анна Королева стала 59-й, уступив 27,9 сек. В четвертьфиналы соревнований прошли 30 лучших участниц, всего на старт квалификации вышли 62 девушки.
Финальная часть женского спринта стартует в 15.30 по минскому времени.-0-