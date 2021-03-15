Белорусские мастера настольного тенниса продолжают борьбу за путевки на Олимпиаду

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В катарской Дохе начался мировой квалификационный турнир, на котором разыгрываются путевки в одиночный разряд соревнований по настольному теннису Олимпийских игр в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде мужских состязаний белорус Александр Ханин (154-й номер мирового рейтинга) уверенно обыграл катарского спортсмена Мохамеда Абдулвахаба (368) - 4:0, а во втором матче с таким же "сухим" счетом был обыгран чех Павел Сиручек (51). Сегодня соперником Александра Ханина будет венгр Адам Суди (115). Планировалось, что в Дохе выступит и лидер белорусской сборной Владимир Самсонов (27), однако он снялся с турнира из-за травмы и планирует пробиваться на Игры в Токио через европейскую квалификацию, которая пройдет с 21 по 25 апреля в Португалии.

В женском турнире успешно стартовала белоруска Надежда Богданова (104). В первом круге она уступала украинке Анне Гапоновой (69) со счетом 0:3, но затем сумела переломить ход встречи и, выиграв четыре сета подряд, победила с результатом 4:3. Во втором поединке Надежда Богданова с таким же счетом одолела сербскую спортсменку Сабину Суржан (137). Сегодня белоруска встретится с россиянкой Полиной Михайловой (46). Еще одна белорусская теннисистка Дарья Триголос (102) стартовала с уверенной виктории над кенийкой Лидией Сетей (705) - 4:0, а затем с таким же результатом проиграла представительнице Монако Ян Сяо Синь (44) и завершила выступление в столице Катара.

В мировой олимпийской квалификации принимают участие 73 мужчины, из которых путевки в Токио получат четыре человека. Из 60 женщин билеты на Игры в японскую столицу смогут заказать пять спортсменок. Соревнования в Дохе завершатся 17 марта.-0-