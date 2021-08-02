Иван Тихон. Фото из архива
Новости темы "Олимпиада в Токио"
2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские метатели молота не квалифицировались в финал Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Иван Тихон занял по итогам первого соревновательного дня в данном виде легкой атлетики 18-е место (74 м 57 см), Юрий Васильченко - 19-е (74 м). Глеб Дударев занял 27-ю позицию (71 м 60 см).
Тройку лучших по итогам квалификации составили поляк Войцех Новицкий (79 м 78 см), американец Руди Винклер (78 м 81 см) и норвежец Эйвинд Хенриксен (78 м 79 см).
По итогам квалификации (три попытки) отбирались 12 лучших спортсменов из двух групп. После трех финальных попыток в числе претендентов останутся восемь лучших участников, которые оспорят награды.-0-